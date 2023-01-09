108 пьяных водителей задержали в новогодние праздники в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в новогодние праздники автоинспекторы массово проверяли водителей на трезвость. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, за руль в состоянии алкогольного опьянения сели 108 человек. Их задержали. Причем двое из них сделали это повторно. Им уже грозит уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ.

Напомним, что за пьяное вождение грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до 2 лет. Вернут удостоверение только после экзамена, оплаты штрафов и прохождения медкомиссии.

Госавтоинспекция призывает не молчать липчан, которые увидели пьяных водителей. Сообщать об этих случаях нужно по телефонам 02 - полиция, или 112 - номер вызова экстренных служб. Звонки принимаются круглосуточно.