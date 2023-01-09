Более 3 тысяч жителей Липецкой области заболели ОРВИ в новогодние праздники Фото: Юлия КЛЮЕВА

В первую новогоднюю неделю ОРВИ заболели 3 439 жителей Липецкой области. Число зараженных снизилось на 50% - 7 988 человек неделей ранее. Специалисты выявили 48 случаев гриппа - на 22% меньше. Количество пациентов с коронавирусом упало с 74 до 57.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Липецке ОРВИ заболели 2 362 человека. Гриппом - 249. Показатель ниже предыдущей недели, но выше расчетных эпидемических порогов среди взрослых и населения в целом.

Чаще всего в липчан проникают вирусы гриппа, причем в 64% случаях превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09, а также РС-вирусы - 13%, вирусы парагриппа, адено- и бокавирусы - от 1% до 6%.

Липчан просят следить за своим здоровьем, избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, заниматься спортом и сбалансированно питаться.