Какие улицы Липецка останутся без света и воды 10 января

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 10 января в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители домов №91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Стаханова, 8, 10, 12, 14, 16; Одесская, Станционная. Также краны пересохнут в частном секторе: улицы Ватутина, Зеленая, Украинская, Краснодонская, Олега Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивная, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Ильича, переулок 1-ый Театральный, 2-ой Театральный, Парковый, Садовый, Моторный, 2-ой Моторный, Линейный, Сосновый.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №10 по улице Стаханова, а также по заявкам потребителей. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.