Волейбольный клуб «Липецк» в седьмой раз проиграл на своей площадке в сезоне-2022/23

15 января в 15-м туре наши девушки сыграют в Туле с «Тулицей». Начало игры в 17:00. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Накануне, 8 января, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 14-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался дома с казанским «Динамо-Ак Барсом». Увы, как и во встрече с московским «Динамо», наши девушки не смогли дать бой одному из лидеров турнира, уступив в трех партиях. Хозяйки паркета набрали 15, 13 и 14 очков соответственно. Отметим, что это уже седьмое домашнее поражение ВК «Липецк» в этом розыгрыше. В гостях подопечные Андрея Смирнова играют куда успешнее – две победы при пяти неудачах.

После 14-ти туров с 39 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (36) и «Ленинградка» (31). «Липецк» с шестью баллами в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь 15 января в 15-м туре наши девушки сыграют в Туле с «Тулицей». Начало игры в 17:00.