Водитель Лады погиб в ДТП с КамАЗом на трассе под Липецком

Под Липецком столкнулись КамАЗ и Лада Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 9 января в Липецкой области произошло смертельное ДТП с КамАЗом. В Долгоруковском районе на трассе Елец-Долгоруково-Тербуны столкнулись Лада Гранта и большегруз. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 46-летний водитель легковушки погиб на месте.

В тот же день в Липецке на трассе Липецк-Грязи Рено врезался в стоящую Ниву и Опель. Травмы получила 47-летняя пассажирка первой иномарки.

В Задонском районе на трассе М4 Дон КамАЗ наехал на двух пешеходов. 35-летний мужчина погиб, а 47-летнего доставили в больницу.

В Грязях на улице Советская 41-летняя женщина за рулем Нивы сбила 13-летнего подростка. Пострадавшего госпитализировали.

Липчан призывают быть внимательнее за рулем и соблюдать Правила дорожного движения.