45-летний мужчина погиб в пожаре в доме под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 9 декабря в Липецкой области загорелся жилой дом. Пожар случился в селе Падворки Грязинского района. На месте работали 2 спасательных расчета и 2 добровольца. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России. Огонь повредил внутреннюю отделку и вещи на площади 40 кв.м. Погиб 45-летний мужчина.

В Липецке на улице Юных Натуралистов вспыхнул автобус МАЗ-103. С пламенем боролись 2 пожарных отделения. Пострадало заднее левое колесо и подкрылок транспорта. В тот же день в Усмани сгорел моторный отсек Опеля.

В селе Большая Кузминка по улице Московская полыхала кирпичная баня. Огонь повредил внутреннюю отделку первого этажа здания на площади 6 кв.м. В областном центре по улице Фрунзе вспыхнула квартира в жилом одноэтажном доме. Спасатели эвакуировали 5 жильцов. В пожаре пострадали вещи и отделка помещения на площади 10 кв.м.