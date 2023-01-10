Мать с дочерью осудят в Липецке за шестьсот бутылок паленого алкоголя и контрафактные сигареты

В Липецке будут судить мать с дочерью, которые торговали паленым алкоголем и контрафактными сигаретами. В ходе следствия им предъявили обвинение по п. "а, б" ч.6 ст.171.1 и ч.1 ст.171.3 УК РФ "Незаконные производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, родственники купили 623 бутылки нелегального алкоголя, а также 5 288 пачек сигарет без акцизных марок. Липчанки продавали контрафакт в торговых павильонах областного центра.

Уголовное дело направили прокурору Советского района города. Он утвердил обвинительное заключение и передал материалы в суд.

Напомним, что прокуратура Хлевенского района требует оштрафовать фирму на 1,3 миллиона рублей за вред от незаконной свалки под Липецком. Подробности здесь.