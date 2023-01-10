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НовостиОбщество10 января 2023 13:06

В Липецке на почту Деда Мороза пришло письмо от домашней собаки

От лица питомца у новогоднего волшебника попросили пачку корма
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
На почту Деда Мороза поступило 1500 писем

На почту Деда Мороза поступило 1500 писем

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Почта Деда Мороза в Липецк получила этой зимой 1500 писем. Новогодний волшебник и его помощники разошлют ответы в ближайшие дни. Послания получат липчане, которые указали свой домашний адрес. В конверте будет сюрприз - купон на подарок от гипермаркета с игрушками.

Напомним, почта Деда Мороза работала в парках "Сказка", Металлургов и в Нижнем парке. Дети чаще всего просили у старца гаджеты, домашних любимцев, игрушки. Взрослые в основном желали родным здоровья. Дедушка даже получил послание, написанное от лица собачки. Питомец попросил в подарок пачку корма.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, некоторые письма вызвали особые эмоции у зимнего волшебника. Он лично приехал к некоторым липчанам и вручил им подарки.