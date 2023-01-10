Пенсии жителей Липецкой области выросли на тысячу рублей с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года страховые пенсии липчан проиндексировали на 4,8%. Они выросли у 300 тыс. неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. рублей в месяц. Так, средний размер пенсии по старости составит до 19,4 тыс. рублей. Как уточнили в пресс-службе социального фонда России Липецкой области, для каждого пенсионера индексация индивидуальна. Она зависит от размера выплат.

Напомним, что с 1 января в регионе ввели единый тариф за капитальный ремонт. Размер взноса - 11,8 рублей за кв.м. Ранее липчане платили от 8,7 до 10,8 рублей. Теперь же в перерасчете на двухкомнатную квартиру получится на 100 рублей больше. Для льготников пропорционально вырастет сумма компенсации. Подробности здесь.