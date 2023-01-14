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НовостиОбщество14 января 2023 8:49

Переправу через реку Дон под Липецком перекрыли из-за подтопления

Вода в районе села Замятино поднялась на 1,4 м
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Переправу у Замятино в Липецкой области перекрыли из-за затопления

Переправу у Замятино в Липецкой области перекрыли из-за затопления

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецкой области вновь закрыли переправу в районе села Замятино в Задонском районе. 13 и 14 января уровень воды в Дону поднялся примерно на 1,4 м, несмотря на морозы. Она пошла по верху насыпи, машины стали буксовать, заезжая на мост. Из-за этого его перекрыли.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, объехать участок можно по дорогам Задонск-Алексеевка и Ольшанец-Каменка. Напомним, что насыпь на берегу реки Дон у Замятино восстановили только на минувшей неделе. Тогда же переправу вернули на место. Однако, ненадолго.

Водителей просят быть осторожнее на зимних дорогах и соблюдать скоростной режим. На разбитые дороги можно пожаловаться по телефону 8 (4742) 22-04-10.