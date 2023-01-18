Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 января 2023 10:36

Под Липецком осудят 44-летнюю женщину, которая соврала полиции о двойном изнасиловании

Уголовное дело уже передали в суд
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 44-летнюю женщину, которая соврала о двойном изнасиловании. По версии следствия, вечером 2 октября 2022 года жительница Тербунского района позвонила в службу "112" и рассказала, что ее и знакомую изнасиловали. Приехавшим полицейским она сообщила, кто это сделал.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, во время доследственной проверки ее доводы не подтвердились. В итоге женщина созналась, что соврала. На нее завели уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ "О заведомо ложном доносе, соединенном с обвинением лица в совершении тяжкого преступления". Максимальное наказание по статье - до 3 лет лишения свободы. Материалы дела направили в суд.

Напомним, что в регионе также осудят жителя Московской области, который пытался убить "жрицу любви". Подробности здесь.