Под Липецком осудят 44-летнюю женщину, которая соврала полиции о двойном изнасиловании

В Липецкой области будут судить 44-летнюю женщину, которая соврала о двойном изнасиловании. По версии следствия, вечером 2 октября 2022 года жительница Тербунского района позвонила в службу "112" и рассказала, что ее и знакомую изнасиловали. Приехавшим полицейским она сообщила, кто это сделал.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, во время доследственной проверки ее доводы не подтвердились. В итоге женщина созналась, что соврала. На нее завели уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ "О заведомо ложном доносе, соединенном с обвинением лица в совершении тяжкого преступления". Максимальное наказание по статье - до 3 лет лишения свободы. Материалы дела направили в суд.

Напомним, что в регионе также осудят жителя Московской области, который пытался убить "жрицу любви". Подробности здесь.