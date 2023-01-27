В Усманском бору появились цифровые сокровища

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Остановочный пункт Беляево Юго-Восточной железной дороги в Усманском районе вышел в интернет. Компания МТС обеспечила его связью и скоростным мобильным интернетом.

Остановочный пункт Беляево расположен на территории Усманского бора, который является частью Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В.М. Пескова. Теперь местные жители, туристы, а также пассажиры поездов и электричек могут пользоваться мобильной связью и комфортным доступом в интернет на станции. Цифровые технологии вдали от населенных пунктов обеспечивают комфорт и безопасность людей, которые должны иметь возможность позвонить родственникам, а в случае экстренной ситуации – связаться со службой спасения.

«По легенде, которую рассказывают в Усманском краеведческом музее, в местном бору зарыт клад разбойника Кудеяра. Теперь в тех местах появились куда более важные сокровища – цифровые технологии и сервисы, которые приносят реальную пользу. В прошлом году нам, например, удалось обеспечить высокоскоростным интернетом около двадцати небольших сел, удаленных от райцентров. Мы круглосуточно поддерживаем связь в регионе, в населенных пунктах и на трассах, чтобы наши абоненты всегда оставались на связи и имели доступ в интернет», – пояснила директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Фото предоставлено пресс-службой МТС.