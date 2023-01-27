Холодную воду внепланово отключили на 6 улицах Липецка из-за утечки

В Липецке внепланово отключили питьевую воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке из-за утечки на трубопроводе жители 6 улиц остались без холодной воды. Порыв случился у дома №2/1 по Папина. На месте работает бригада специалистов. Ремонт продлится до вечера. Ориентировочно, вода начнет поступать в квартиры горожан к 17.00. Возможно, работы удастся завершить раньше.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, холодную воду внепланово отключили по улицам Папина, 1а, 1б; Юных Натуралистов, 14, 14а, а также в частном секторе: Перова, Урожайная, Биологическая, Мирная. Воду подвезут к дому №1а по улице Папина.

Липчанам приносят извинения за вынужденные неудобствам. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.