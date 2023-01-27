29-летний пассажир пострадал в ДТП с грузовиком и Газелью на трассе под Липецком

ДТП с грузовиком и Газелью под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 26 января в Липецкой области столкнулись грузовик Рено и Газель. ДТП случилось вечером в Елецком районе на трассе "Дон". За рулем машин находились мужчины 64 и 62 лет соответственно. От удара Газель перевернулась. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 29-летний пассажир Газели. Он в больнице.

В Грязинском районе на трассе Липецк-Грязи 69-летний водитель Рено сбил 53-летнюю женщину. Несчастную с травмами доставили в больницу. Проводится расследование.

Напомним, что в Липецке на улице Советская столкнулись легковушка Киа и автобус №315. По предварительным данным, 34-летняя женщина-водитель, выезжая с улицы Пушкина, не пропустила общественный транспорт. Ей понадобилась помощь медиков. Видео с места аварии можно посмотреть здесь.