Жилой кирпичный дом сгорел в селе под Липецком

В селе Сошки Липецкой области сгорел дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 26 января в Липецкой области горел жилой кирпичный дом. Пожар случился в селе Сошки Грязинского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 3 спасательных расчета и 5 добровольцев. Несмотря на их усилия, пламя повредило вещи и внутреннюю отделку по всей площади дома, а также 25 кв.м. крыши. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

В тот же день в Ельце по улице Дорожный кооператив полыхал мусор. Площадь возгорания составила 10 кв.м. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.

Липчан просят быть осторожнее и строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на номер вызова экстренных служб "112".