Сбер в 2022 году увеличил объем открытых вкладов жителей Черноземья на 1 трлн рублей

Объем отрытых вкладов с начала года превысил 1 трлн рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также отмечается рост средней суммы открытых вкладов: если в 2021 года она составляла 40 тысяч рублей, то по итогам 2022 года — уже более 95 тысяч рублей.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Возможность самостоятельно управлять своими сбережениями особенно актуальна, поэтому вклады - один из самых популярных инструментов накопления».