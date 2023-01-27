В Липецке рецидивист потратил 54 тысячи рублей с чужой банковской карты на одежду и продукты Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке неделю назад с банковской карты 31-летнего мужчины похитили почти 54 тысячи рублей. Он обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался безработный 30-летний липчанин. Его уже судили за кражу.

Подозреваемый пояснил, что в тот день выпивал со своим знакомым в квартире в областном центре. Злодей подсмотрел пин-код его карты, когда они ходили за продуктами и алкоголем в магазин. Дома приятель уснул, а гость украл банковскую карту. На 54 тысячи он купил себе одежду и поесть.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы.