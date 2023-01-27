Накануне Дня влюбленных жителей Липецка приглашают на романтичный забег Фото: Архив "КП"

Накануне Дня влюбленных в Липецке пройдет ежегодный романтичный забег. Он состоится 12 февраля на Зеленом острове.

Для липчан разных возрастов подготовили 3 дистанции. Дети от 6 до 9 и от 10 до 13 лет пробегут 1 км. Подростки старше 14 лет - 3,6 км. Взрослые на забеге "Love is..." оставят за спиной 5,4 км.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, на этом мероприятии все участники побегут парами. Встать плечом к плечу можно с кем угодно - другом, женой, тещей, соседом или даже собакой. Главное - бежать в одной связке. Эта фишка мероприятия.

Вход на соревнования бесплатный, нужно только заранее зарегистрироваться по ссылке. В месте выдачи стартовых пакетов бегунов разобьют на пары. Романтичный забег - это не только активные выходные, но и возможность познакомиться с новыми людьми. А, возможно, встретить свою любовь.

Все участники получат фирменные медали - половинки одного сердца. В финале мероприятия липчан ждет сладкий сюрприз.