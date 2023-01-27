Под Липецком спасли вмерзшего в ледяное болото лосенка

Фото Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области Фото: с сайта

Под Липецком лесники спасли лосенка, который угодил в ледяное болото зоологического заказника "Яманский". Он не смог перейти водоем и примерз с застывшей поверхности. К счастью, его вовремя увидели специалисты.

Как сообщили в пресс-службе регионального Охотнадзора, инспекторы вызволили обессилевшее животное из ледяного плена. Лосенок некоторое время приходил в себя, а потом ушел в лес.

Фото Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области Фото: с сайта

Заметив животное, попавшее в беду, липчане могут сообщить об этом по телефону горячей линии Охотнадзора Липецкой области 8 (4742) 20-38-80.

Напомним, что на прошлой неделе в парке Ельца под лед провалился пес. Ему на помощь пришли спасатели. Они вытащили собаку из водоема, отогрели и накормили.