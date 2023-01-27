В Липецке арестовали рецидивиста, который до смерти избил соседа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке арестовали 38-летнего мужчину, подозреваемого в смертельном избиении соседа. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, 24 января в квартире дома по улице Ковалева нашли тело 52-летнего хозяина помещения с признаками насильственной смерти. Перед трагедией он выпивал вместе с соседом. Липчанин признался, что избил приятеля, так как он начал его критиковать и "учить жизни". Согласно выводам судмедэкспертов, несчастный скончался от тупой травмы тела и повреждений внутренних органов.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчину ранее судили за грабеж и кражу. Его заключили под страду. Расследование уголовного дела продолжается. Липчанину грозит до 15 лет лишения свободы.