Жители девяти улиц Липецка останутся без холодной воды 28 января

В субботу в Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 28 января в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Ворошилова, 1, 3; Первомайская, 57; Коммунальная, 3, 4; Прокатная, 2б, 2бкА, 2бкВ, 2БкГ, 1а, 1б; Адмирала Макарова, 1е/1, 1е/3, 1/2, ст.1а, ст.1а/1. На этот же период времени без холодной воды останутся жители частного сектора по улицам Рязанская, Прокатная, Черняховского, переулок Задонский.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Прокатная, 2б; Ворошилова, 3. После окончания работ вода может быть мутной некоторое время. Дополнительную информацию горожане могут получить в диспетчерской по телефонам: *175, 236-175.