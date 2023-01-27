Около 500 буханок "Блокадного хлеба" раздали в Липецке 27 января Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 27 января прошла акция "Блокадный хлеб". В День снятия блокады Ленинграда в ТРЦ "Ривьера" раздавали "125 грамм жизни" и листовки с информацией о том страшном событии. Напомним, осада длилась почти 900 дней - с 8 сентября 1941 по 27 января 1994 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, липчанам выдали около 500 буханок. Там же звучали песни военных лет и современные произведения, посвященные Великой Победе.

- Лично мне будет непросто съесть эту буханочку, - призналась Алевтина. - Слёзы накатывают. Её надо разделить с самыми близкими и помолиться о тех, кто не пережил весь этот ужас, не дождался счастливого дня освобождения города.

Напомним, что утром на площади Героев липчане возложили цветы к Вечному огню. Сотни жителей пришли почтить память жертв блокады Ленинграда.