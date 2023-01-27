Жительница Липецка, сбившая на остановке мать с 2-летним ребенком, выплатит им почти полмиллиона рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Водитель Лады, которая сбила женщину с ребенком в коляске в Липецке, выплатит им компенсацию морального вреда. ДТП случилось в августе на улице Водопьянова. На тот момент 19-летняя девушка за рулем легковушки не справилась с управлением и выскочила на тротуар остановки. Она наехала на 32-летнюю женщину и коляску, в которой сидел 2-летний ребенок. Малыш получил множественные ссадины. Вред, который получила мама, расценили как средней тяжести.

Пострадавшая указала, что после аварии она испытывала тревогу и бессонницу. Ребенок стал беспокойным и плаксивым, начал бояться автомобилей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, женщина потребовала взыскать с водителя 900 тыс. рублей. Октябрьский районный суд установил меньшую сумму компенсации морального вреда - 470 тыс. рублей.