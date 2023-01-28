39-летняя женщина за рулем Лады погибла в лобовом ДТП с Газелью под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В субботу 28 января в Липецкой области произошла смертельная авария. В Хлевенском районе на 455 км трассы М-4 Дон лоб в лоб столкнулись Лада Гранта и Газель. По предварительным данным, водитель легковушки не справилась с управлением, и машина выехала на встречную полосу.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, погибла 39-летняя женщина-водитель Лады. 44-летний мужчина из Газели получил травмы. Полиция начала проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в 4 утра в Грязинском районе под лед провалилась Лада Гранта. К счастью, водитель и его приятель, приехавшие на рыбалку на Матырское водохранилище, успели выпрыгнуть из салона до того, как машина ушла под воду. Доставать ее пришлось спасателям и водолазам. Подробности здесь.