Хоккейный клуб «Липецк» проиграл четвертый матч подряд

У «Липецка» 26 очков и девятое промежуточное место. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Сегодня, 28 января, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Липецкий местный хоккейный клуб принимал «ЭкоНиву-Бобров». Гости ударно начали поединок и уже к 12-й минуте вели с перевесом в две шайбы. Во втором периоде липчане попытались дать бой сопернику, но наиграли лишь на ничью (2:2), сохранив отставание в две шайбы. По разу гостей огорчили Артур Коростилев (28-я, 1:2) и Артем Бякин (32-я, 2:3). Итог встречи – 5:2 в пользу воронежского клуба.

Это уже четвертое кряду поражение наших парней. Ранее они уступили глазовскому «Прогрессу» (1:3) и кирово-чепецкой «Олимпии» (3:4, 1:3).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут «Олимпия» (45) и «ЭкоНива-Бобров» (43). У «Липецка» 26 очков и девятое промежуточное место. Теперь завтра, 29 января, наши парни проведут повторный матч на льду «Звездного». Начало встречи в 17:00.