Липецкий ЛКС уверенно победил в Нижнем Новгороде

После 17-ти туров ЛКС занимает второе место с 40 очками. Фото со страницы МФК "Липецк" в VK.

Сегодня, 28 января, в очередном туре чемпионата России в высшей лиге по мини-футболу ЛКС в Нижнем Новгороде встречался с местным «Норманом». Гости образцово начали встречу, добившись к исходу 11-й минуты перевеса в три мяча. В итоге он сохранился вплоть до конца игры. По разу хозяев площадки огорчили Кирилл Докучаев, Виктор Сосковец, Елисей Елисеев, Илья Андреев и Фидан Низамутдинов. На 48-й минуте Фидан мог оформлять дубль, но не реализовал 10-метровый удар. Итоговый счет – 5:2 в пользу ЛКС.

- Для нас имело большое значение турнирное положение, нам есть за что бороться, - отметил наставник ЛКС Темур Алекберов. - Мы понимали, что в оставшихся матчах нам нужен результат, только победа. И сегодня по игре, по отношению, наверное, была лучшая наша игра в сезоне. Это один из тех моментов, когда я по-настоящему удовлетворен качеством. Не всё у нас получалось в этом году. И я рад, что эта игра попала на значимый для нас матч. Играли тактически грамотно, сегодня я порадовался. Мы зачастую проваливали либо начало, либо финальную часть. Но сегодня была целостная игра, хорошо сыграли обе четвёрки, забили голы, и мы выиграли важный матч.

После 17-ти туров ЛКС занимает второе место с 40 очками. Лидирует столичный «КПРФ-2» (45). Теперь 4 февраля наши парни сыграют дома с саратовской «Волгой» (шестое место, 18 очков).