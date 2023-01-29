Двое липчан вскрывали и угоняли по ночам отечественные машины

Липецкие правоохранители задержали двух угонщиков авто. Как сообщили в региональном УМВД, ранее судимые горожане 25 и 34 лет ночью присматривали отечественные машины во дворах многоэтажек. Затем вскрывали транспорт и перегоняли его в другие районы областного центра. Всего полицейские установили три факта угона.

Сейчас в отношении липчан возбудили уголовные дела. Автомобили изъяли. Кроме того, стражи порядка продолжают устанавливать причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.