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НовостиПроисшествия29 января 2023 14:08

Двое липчан вскрывали и угоняли по ночам отечественные машины

В отношении молодых людей возбудили уголовные дела
Анна ГРЕБЕНКИНА

Липецкие правоохранители задержали двух угонщиков авто. Как сообщили в региональном УМВД, ранее судимые горожане 25 и 34 лет ночью присматривали отечественные машины во дворах многоэтажек. Затем вскрывали транспорт и перегоняли его в другие районы областного центра. Всего полицейские установили три факта угона.

Сейчас в отношении липчан возбудили уголовные дела. Автомобили изъяли. Кроме того, стражи порядка продолжают устанавливать причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.