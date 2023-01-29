Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 января 2023 14:22

Жителя Липецкой области осудят за попытку подкупить полицейских

Пьяный водитель устроил ДТП и хотел избежать ответственности
Анна ГРЕБЕНКИНА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Тербунского района. Его обвиняют в попытке дать взятку.

По данным следствия, 5 января пьяный мужчина на «Мазде» выехал на встречку на улице Юбилейной в селе Тербуны. Там он столкнулся с «БМВ». При оформлении ДТП инспекторы предложили виновнику пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Чтобы избежать ответственности и не лишиться водительских прав, нарушитель предложил полицейским 11 тысяч рублей. Однако сотрудники ГАИ от денег отказались и сообщили о произошедшем в региональный СК России.

Во время расследования нарушитель признал вину. Уголовное дело вскоре передадут в суд.