Жителя Липецкой области осудят за попытку подкупить полицейских

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Тербунского района. Его обвиняют в попытке дать взятку.

По данным следствия, 5 января пьяный мужчина на «Мазде» выехал на встречку на улице Юбилейной в селе Тербуны. Там он столкнулся с «БМВ». При оформлении ДТП инспекторы предложили виновнику пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Чтобы избежать ответственности и не лишиться водительских прав, нарушитель предложил полицейским 11 тысяч рублей. Однако сотрудники ГАИ от денег отказались и сообщили о произошедшем в региональный СК России.

Во время расследования нарушитель признал вину. Уголовное дело вскоре передадут в суд.