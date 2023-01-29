Кто из липчан останется без воды и электричества 30 января

В понедельник, 30 января, «РВК-Липецк» проведут очередные работы на сетях. Поэтому с 10:00 до 20:00 останутся без воды:

- частный сектор: пер. Джамбула (подвоз воды здесь же);

- ул. Папина, 9; ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б; пр. Победы, 22, 22а; ул. Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9а, 9, 11, 11а, 13, 15; ЦТП ПАО «Квадра» (подвоз воды - ул. Доватора, 8).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Также 30 января некоторые потребителя останутся без электроэнергии. Так, с 09:00 до 17:00 под ограничения попадут жители:

ул. Арктическая; ул. Красная; ул. Салтыкова-Щедрина; ул. Студеновская, д. 147, 157, 18, 8; ул. Котовского, д. 37, 39; ул. Мичурина, д. 21/1, 22, 24; ул. Нагорная; Нагорный пер. д. 3, 5; ул. Неделина, д. 16, 25, 30, 31; ул. Орждоникидзе, д. 33, 35; ул. Рудная, д.4.

А с 08:00 до 17:00:

- ул. Ангарская, д. 1, 1а, 1в, 1г, 2а; ул. Московская, д. 40, 42а; пер. Усадебный.

Справки по телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.