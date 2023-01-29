Липецкие волейболистки уступили в Санкт-Петербурге

3 февраля в 18-м туре наши девушки сыграют в дома с краснодарским «Динамо». Начало встречи в 16:00. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Накануне, 28 января, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 17-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался в Санкт-Петербурге с «Ленинградкой». Проиграв с одинаковым счетом 16:25 первые две партии, наши девушки попытались выправить ситуацию в третьей, но набрали всего 20 очков. Итог – 3:0 в пользу хозяек площадки.

После 17-ти туров с 48 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (41) и «Ленинградка» (37). «Липецк» с шестью баллами в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь 3 февраля в 18-м туре наши девушки сыграют в дома с краснодарским «Динамо» (девятое место, 18 очков). Начало встречи в 16:00.