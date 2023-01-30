В Липецке полицейские задержали прохожего со свертком марихуаны массой 18,6 грамм Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На прошлой неделе в Липецке полицейские задержали мужчину с наркотиками. Они патрулировали территорию Левобережного района, когда их внимание привлек неизвестный. Во время беседы липчанин явно беспокоился и пытался как можно скорее уйти. В итоге его задержали по подозрению в хранении и употреблении запрещенных веществ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, при досмотре во внутреннем кармане куртки мужчины полицейские нашли сверток, перемотанный прозрачной клейкой лентой. Содержимое отправили на экспертизу. Вещество оказалось марихуаной. Общая масса - 18,6 грамм.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание - до 3 лет лишения свободы. Пока липчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.