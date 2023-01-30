Водители и 8-летний ребенок пострадали в лобовом ДТП под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В воскресенье 29 января В Липецкой области в лобовом ДТП пострадали водители и ребенок. Авария произошла в Добровском районе на автодороге Липецк-Доброе-Чаплыгин. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 37-летняя женщина за рулем Мицубиси выехала на встречную полосу. В бок башины въехал ВАЗ-21120. Пострадал 20-летний водитель отечественной машины, а также женщина из иномарки и ее 8-летний пассажир. Всех доставили в больницу.

В Липецком районе в селе Введенка на улице Советская столкнулись Митсубиси и Мерседес. Травмы получил 60-летний водитель второй машины. Медики оказали ему помощь и отпустили. Проводится расследование.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения.