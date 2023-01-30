Следственный комитет проверяет дома Липецка, где канализация топит подвалы

Следственный комитет начал проверку из-за жалоб на коммунальные проблемы в Липецке. Речь идет о домах по улицам Невского и Парковая. Жители сообщили, что у них постоянно прорывает канализацию, топит подвалы. Липчанам приходится жить в антисанитарных условиях. При этом суммы за оплату ЖКХ, по мнению горожан, завышены.

- По поручению руководителя следственного управления СК России по Липецкой области Евгения Шаповалова организован комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения обстоятельств произошедшего, по их результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, что 30 января жители Европейского остались без света. Из-за этого отменили занятие в школе. Прокуратура начала проверку.