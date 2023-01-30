Небольшой снег и оттепель ожидаются в Липецкой области 31 января Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 31 января в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Столбик термометра опустится до -8 градусов. В светлое время суток синоптики обещают небольшой снег. Ветер южной четверти 6-11 м/с. В регион возвращаются "температурные качели" - днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт.ст.

В среду 1 февраля в Липецке будет облачно. Ночью около 5 градусов ниже ноля. Днем в областном центре до 1 градуса со знаком минус. Местами снег с дождем. Ветер южный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 745 мм рт.ст.