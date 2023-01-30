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НовостиПроисшествия30 января 2023 14:32

Рецидивист потребовал выкуп за документы, которые украл из машины в Липецке

Злодей также похитил банковскую карту
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские задержали подозреваемого в хищении документов из багажника машины. Это произошло в октябре прошлого года. Неизвестный подошел к ВАЗ-2114, который стоял по бульвару Шубина. Из открытого багажника мужчина украл документы и банковскую карту. Злодей оставил записку, что вернет похищенное за вознаграждение в 5 тысяч. рублей.

По данным пресс-службы регионального УМВД, оперативники отдела полиции №7 установили личность подозреваемого. Им оказался безработный и неоднократно судимый 29-летний липчанин. Документы у него изъяли, а 2 700 рублей с карты мужчина потратил на алкоголь и продукты.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.325 УК РФ "Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия" и п. "г" ч. 3 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 6 лет тюрьмы.