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НовостиПроисшествия30 января 2023 14:54

Пьяный водитель не смог уйти от полицейской погони в Липецке и наехал на инспектора ГИБДД

Мужчина за рулем иномарки игнорировал сигналы светофоров и выезжал на встречную полосу
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке пьяный лихач во время задержания наехал на полицейского. Сотрудники ГИБДД дежурили на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского, когда заметили иномарку, проезжающую на красный свет. Автоинспекторы потребовали водителя остановиться, но тот проигнорировал их. Началось преследование.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина выезжал на встречную полосу, не обращал внимания на сигналы светофора. В итоге правоохранителям удалось загнать водителя в тупик. Но даже тогда он отказался общаться с автоинспекторами и заблокировал машину. Один из полицейских попытался вытащить его из салона. В ответ злодей наехал на него.

За рулем автомобиля оказался 42-летний липчанин. Мужчина отказался от медосвидетельствования. Его уже привлекали за нетрезвое вождение. Теперь возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Также на него составили 5 административных протоколов.