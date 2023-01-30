Пьяный водитель не смог уйти от полицейской погони в Липецке и наехал на инспектора ГИБДД

В Липецке пьяный лихач во время задержания наехал на полицейского. Сотрудники ГИБДД дежурили на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского, когда заметили иномарку, проезжающую на красный свет. Автоинспекторы потребовали водителя остановиться, но тот проигнорировал их. Началось преследование.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина выезжал на встречную полосу, не обращал внимания на сигналы светофора. В итоге правоохранителям удалось загнать водителя в тупик. Но даже тогда он отказался общаться с автоинспекторами и заблокировал машину. Один из полицейских попытался вытащить его из салона. В ответ злодей наехал на него.

За рулем автомобиля оказался 42-летний липчанин. Мужчина отказался от медосвидетельствования. Его уже привлекали за нетрезвое вождение. Теперь возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Также на него составили 5 административных протоколов.