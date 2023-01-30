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НовостиОбщество30 января 2023 15:14

Липецких школьников приглашают обсудить сценарий Выпускного 2023

Одиннадцатиклассники помогут разработать программу праздника
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецких школьников приглашают обсудить сценарий Выпускного 2023

Липецких школьников приглашают обсудить сценарий Выпускного 2023

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецких одиннадцатиклассников приглашают поработать над сценарием Выпускного 2023. Школьники смогут поучаствовать в Креативном совете выпускников. Он состоится 6 февраля в ЦРТ "Левобережный" по улице Невского, 2.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, от каждой школы ждут по одному представителю. Встречи пройдут по расписанию: в 15.00 - школы №1-26; в 16.30 - школы №27-49; в 18.00 - школы №55-70, а также образовательное учреждение "Интеграл", Православная гимназия имени преподобного Амвросия Оптинского, Кадетская школа Липецкой области, "Центр образования, реабилитации и оздоровления".

Выпускникам предлагают заранее обговорить, каким они хотят видеть свой праздник - место, дресс-код, музыка, содержание программы. А на Креативном совете озвучить идеи, пожелания и предложения.