Липецких школьников приглашают обсудить сценарий Выпускного 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецких одиннадцатиклассников приглашают поработать над сценарием Выпускного 2023. Школьники смогут поучаствовать в Креативном совете выпускников. Он состоится 6 февраля в ЦРТ "Левобережный" по улице Невского, 2.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, от каждой школы ждут по одному представителю. Встречи пройдут по расписанию: в 15.00 - школы №1-26; в 16.30 - школы №27-49; в 18.00 - школы №55-70, а также образовательное учреждение "Интеграл", Православная гимназия имени преподобного Амвросия Оптинского, Кадетская школа Липецкой области, "Центр образования, реабилитации и оздоровления".

Выпускникам предлагают заранее обговорить, каким они хотят видеть свой праздник - место, дресс-код, музыка, содержание программы. А на Креативном совете озвучить идеи, пожелания и предложения.