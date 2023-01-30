Без холодной воды останутся 7 улиц Липецка во вторник 31 января

Холодную воду и свет отключат в Липецке во вторник Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 31 января в Липецке отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Адмирала Макарова, 1а, 1л; Смургиса, 3, 5, 7, 33а; Стаханова, 2, 4, 6; Арктическая; Салтыкова-Щедрина; Студеновская, 8, 18, 147, 157; Интернациональная; Ленина; Пролетарская 2а; Рудная, 4; 70 лет Октября; Дубовая 111; площадь Металлургов, 1, 2. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улице Меркулова, 18, 20, 22, 24, 26; бульвар Есенина, 1, 3; Папина, 6. Также краны пересохнут в частном секторе: улицы Богдана Хмельницкого, Достоевского, Крылова.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Папина, 6; бульвар Есенина, 3. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.