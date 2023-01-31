Липецкие хоккеисты в пятый раз в сезоне завершили матч без заброшенных шайб

Теперь 1 и 2 февраля наши парни в «Звездном» дважды примут нововоронежский «Протон». Начало обеих встреч в 18:30. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Липецке местный хоккейный клуб проводил повторный матч с «ЭкоНивой-Бобров». Как и в первой встрече, гости выиграли с перевесом в три шайбы. Но если днем ранее липчане все же поразили чужие ворота (2:5), то в этот раз не смогли ни разу огорчить соперников (0:3).

Это уже пятый матч наших хоккеистов в этом сезоне, когда они ушли со льда без заброшенных шайб. Ранее с парнями Андрея Лунева это происходило во встречах с «Белгородом» (0:3), глазовским «Прогрессом» (0:4) и пензенским «Дизелистом» (0:7, 0:4).

Кстати, по числу «сухих» поражений (семь) уверенно лидирует курский «Сокол». Следом идут «Липецк», «Тверичи-СШОР» (по пять) и нововоронежский «Протон» (четыре).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» и «ЭкоНива-Бобров» (по 45). У «Липецка» 26 очков и девятое промежуточное место. Теперь 1 и 2 февраля наши парни в «Звездном» дважды примут «Протон». Начало обеих встреч в 18:30.