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НовостиПроисшествия31 января 2023 6:53

Спасатели вытащили автомобиль Шевроле, провалившийся под лед на реке под Липецком

Никто из людей не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Спасатели вытащили автомобиль Шевроле, провалившийся под лед на реке под Липецком

Спасатели вытащили автомобиль Шевроле, провалившийся под лед на реке под Липецком

Фото: УГПСС Липецкой области

В понедельник 30 января в Липецкой области автомобиль Шевроле Лачетти провалился под лед. Это случилось в селе Ратчино Добровского района. Иномарка утонула в реке Становая Ряса.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, из людей никто не пострадал. Машину вытянули из воды сотрудники поисково-спасательной службы №2 и маневренной поисково-спасательной службы.

Напомним, что в выходные под лед Матырского Вохранилища провалилась Лада Гранта. Водитель с приятелем приехали порыбачить, но, отъехав от берега", легковушка начала тонуть. К счастью, они успели вовремя выпрыгнуть из салона. На автомобилиста составили протокол.

Кстати, до апреля 2023 года липчанам запретили выходить на лед. Нарушителям грозят штрафы. Подробности здесь.