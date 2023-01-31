Спасатели вытащили автомобиль Шевроле, провалившийся под лед на реке под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

В понедельник 30 января в Липецкой области автомобиль Шевроле Лачетти провалился под лед. Это случилось в селе Ратчино Добровского района. Иномарка утонула в реке Становая Ряса.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, из людей никто не пострадал. Машину вытянули из воды сотрудники поисково-спасательной службы №2 и маневренной поисково-спасательной службы.

Напомним, что в выходные под лед Матырского Вохранилища провалилась Лада Гранта. Водитель с приятелем приехали порыбачить, но, отъехав от берега", легковушка начала тонуть. К счастью, они успели вовремя выпрыгнуть из салона. На автомобилиста составили протокол.

Кстати, до апреля 2023 года липчанам запретили выходить на лед. Нарушителям грозят штрафы. Подробности здесь.