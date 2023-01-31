Четыре пожарных отделения выезжали на короткое замыкание в электрощитовой в многоэтажке Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 30 января в Липецке в многоэтажке по улице Бескрайняя замкнуло в электрощитовой. На место происшествия прибыли 4 пожарных отделения и автолестница. К счастью, до открытого огня не дошло.

В тот же день в квартире дома по улице Коцаря подгорела пища. Жильцы забыли о том, что готовится обед, и пришлось звонить экстренным службам. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с последствиями рассеянности разбирались 4 спасательных расчета.

В селе Верхняя-Колыбелька Хлевенского района горел деревянный сарай. С огнем боролись 2 пожарных отделения и 2 добровольца. Пламя полностью уничтожило постройку. В селе Лавы и деревне Красный Октябрь Елецкого района горел мусор. А в селе Ериловка на площади 50 кв.м. вспыхнула сухая трава.