Водитель и пассажиры пострадали в тройном ДТП с иномарками и ГАЗ в Липецке

В тройном ДТП в Липецке пострадали две женщины и мужчина Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 31 января на улице Интернациональной в Липецке случилось тройное ДТП. Там столкнулись Киа, Пежо и ГАЗ. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, пострадали 34-летняя женщина за рулем Пежо, 51-летняя пассажирка Киа и 69-летния мужчина из микроавтобуса. Проводится расследование.

В тот же день на проспекте Победы столкнулись Лада Гранта и Мицубиси. Травмы получил 46-летний водитель иномарки. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Чаплыгинском районе в аварию попал 46-летний автомобилист. На трассе Липецк-Доброе-Чаплыгин он не справился с управлением и Лада Ларгус вылетела с дороги. Мужчина получил травму.

Вечером в Липецке у Октябрьского моста со стороны ЛТЗ столкнулись «четверка» и две иномарки. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, обошлось без пострадавших. Повреждения получили только машины.

Тройное ДТП у Октябрьского моста в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА