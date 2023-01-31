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НовостиПроисшествия31 января 2023 8:11

Водитель и пассажиры пострадали в тройном ДТП с иномарками и ГАЗ в Липецке

На улице Интернациональная столкнулись Киа, Пежо и микроавтобус
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В тройном ДТП в Липецке пострадали две женщины и мужчина

В тройном ДТП в Липецке пострадали две женщины и мужчина

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 31 января на улице Интернациональной в Липецке случилось тройное ДТП. Там столкнулись Киа, Пежо и ГАЗ. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, пострадали 34-летняя женщина за рулем Пежо, 51-летняя пассажирка Киа и 69-летния мужчина из микроавтобуса. Проводится расследование.

В тот же день на проспекте Победы столкнулись Лада Гранта и Мицубиси. Травмы получил 46-летний водитель иномарки. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Чаплыгинском районе в аварию попал 46-летний автомобилист. На трассе Липецк-Доброе-Чаплыгин он не справился с управлением и Лада Ларгус вылетела с дороги. Мужчина получил травму.

Вечером в Липецке у Октябрьского моста со стороны ЛТЗ столкнулись «четверка» и две иномарки. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, обошлось без пострадавших. Повреждения получили только машины.

Тройное ДТП у Октябрьского моста в Липецке

Тройное ДТП у Октябрьского моста в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Тройное ДТП у Октябрьского моста в Липецке

Тройное ДТП у Октябрьского моста в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА