Строители из Липецка ремонтируют школы и детские площадки в Мариуполе и Володарском районе ДНР

Липчане ремонтируют школы и детские площадки в Мариуполе и Володарском районе ДНР Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Школы и детские площадки в Мариуполе и Володарском районе ДНР ремонтируют строители из Липецка. На двух территориях в Володарском районе к весне специалисты установят горки, качели, игровые комплексы и тренажеры. На двух других участках детских садов появятся новые теневые навесы.

Также в этом году рабочие полностью отремонтируют школу, которую смогут посещать 432 ученика. В главном корпусе демонтировали старый потолок и кровлю, запустили котельную. В данный момент строители меняют систему отопления, сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2023 году в Мариуполе восстановят школу, технический лицей и детский сад. Ремонтом занимается ФКР Липецкой области. С осени рабочие заменили двери, окна и крышу. Теперь обновляют теплосети.