Мужчину ранили в ногу на кладбище в селе Подгорное под Липецком

Мужчину доставили в больницу с ранением, похожим на огнестрельное Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 28 января в больницу Липецка поступил 48-летний мужчина с ранением ноги, похожим на огнестрельное. Медики сообщили о произошедшем в полицию. По предварительной информации, липчанина ранили у кладбища в селе Подгорное.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.111 Ук РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом". Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего: определить характер ранения, из какого оружия стреляли и на кого оно зарегистрировано.

Напомним, что в областном центре задержали лихача, который пытался уйти от полицейской погони. Сотрудники ГИБДД загнали водителя в тупик, но он отказался выходить из машины. Когда автоинспектор попытался вытащить его из салона, злодей наехал на него. Подробности здесь.