Свалку в четыре гектара убрали под Липецком после проверки Россельхознадзора

Свалку в четыре гектара под Липецком убрали после проверки Россельхознадзора Фото: "КП" Архив

В Хлевенском районе Липецкой области после проверки Россельхознадзора убрали свалку площадью в четыре гектара. Специалисты управления взяли образцы почвы для проверки. В лаборатории обнаружили химическое загрязнение и опасные бактерии – завышены нормы цинка, свинца, бацилл и энтерококков.

Кстати, отходы хранили рядом с сельхозполями. Свалку не огородили ни шлагбаумами, ни табличками с запретом вывоза мусора, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Ведомство направило предостережение, после которого мусорный полигон убрали.

Напомним, прокуратура потребовала оштрафовать фирму на 1,3 миллиона рублей за вред от незаконной свалки. В селе Конь-Колодезь территорию площадью в 0,13 гектара завалили мусором.