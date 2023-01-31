Экс-председателю Липецкого горсовета Александру Афанасьеву вручили медаль Митрофана Клюева Фото: Липецкий городской совет депутатов

На первой в 2023 году сессии Липецкого горсовета экс-председателя Александра Афанасьева наградили памятной медалью Митрофана Клюева. Ее вручили за активное участие и личный вклад в развитие города.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, благодаря Александру Афанасьеву запустили проект "Покупай Липецкое" в поддержку местных производителей. Для фермеров и садоводов выделили бесплатные места на ярмарках. Улучшилось качество школьного питания. Также во время пандемии коронавируса Александр Афанасьев основал волонтерское движение "Работаем вместе". Активисты и депутаты помогали липчанам, находящимся в самоизоляции, дежурили в поликлиниках, помогали покупать медоборудование.

- Хоть медаль и памятная - я уверен, что мы еще многие годы проработаем вместе, - подчеркнул Александр Афанасьев.