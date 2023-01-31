13 площадок для продажи живых цветов откроют в Липецке к 8 Марта

К 8 Марта в Липецке отроют 13 площадок для продажи живых цветов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке планируют открыть 13 площадок на 59 мест для продажи живых цветов к 8 Марта. Заявки от предпринимателей начали принимать в управлении потребительского рынка по адресу: улица Советская, 1, кабинет №8. Подробности можно узнать по телефонам: 23-96-31, 23-96-34.

Точки продаж к Международному женскому дню откроются на улицах Ангарская, Юношеская, Московская, Стаханова, Водопьянова, Космонавтов, Гагарина, Шуминского, Циолковского, проспекте 60 лет СССР. Также цветы можно будет купить на улице Центральная в Дачном и Энергостроителей в Матырском. По данным пресс-службы мэрии, площадки будут работать с 6 по 8 марта.

Напомним, что в прошлом году в областном центре подготовили более 100 мест для продажи живых цветов. Их можно было купить, в том числе, на ярмарках.