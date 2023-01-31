15 случаев гриппа выявили в Липецкой области за неделю

Липчане продолжают болеть гриппом и ОРВИ Фото: Василиса РОЖКОВА

За неделю в Липецкой области выявили 15 случаев гриппа. Число заразившихся ОРВИ выросло до 6 253 человек. Параметр заболеваемости увеличился с 50,3 до 56 на 10 тысяч населения. Большая часть заразившихся приходится на Липецк. Врачи выявили 3 946 случаев инфицирования, 8 жителям областного центра поставили грипп.

Исследования показали, что среди больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа – 47%, РС-вирусы – 31% и риновирусы – 12%. Прививки от гриппа сделали 619 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Ведомство напоминает о профилактике вирусных инфекций. Если кто-то из близких заболел, в первую очередь вызовите врача. Соблюдайте дистанции не менее одного метра от больного. Пользуйтесь отдельной посудой. Постарайтесь проветривать помещение через каждые два часа. Дезинфицируйте квартиру. Лучше, если за больным будет ухаживать один из членов семьи. Чаще мойте руки.