Номера телефонов изменятся в Центре по взаимодействию с мобилизованными в Липецке с 1 февраля

В Липецке в Центре по взаимодействию с мобилизованными с 1 февраля изменятся номера телефонов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с 1 февраля изменятся номера телефонов Центра по взаимодействию родных и близких с мобилизованными, который действует на базе военкомата региона. Теперь в рабочие дни с 8.30 до 17.30 липчане смогут позвонить по номеру: 8 (4742) 27-18-23. А с 17.30 до 8.30 по будням и в выходные действует номер: 8 (4742) 27-11-48.

Напомним, что военный прокурор, координационный штаб и командование продолжают разбирать проблемную ситуацию липецких, владимирских и орловских мобилизованных. Ранее родственники бойцов записали видеообращение. Рассказали о фактах, которые настораживают солдат. В пресс-службе правительства Липецкой области объяснили, что все произошло из-за переформирования одного из воинских подразделений. Подробности здесь.