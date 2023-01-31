Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 14:53

В Липецке автобусные маршруты №28 и №308К отдали новым перевозчикам

Они начнут обслуживать их с 1 февраля
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке автобусные маршруты №28 и №308К отдали новым перевозчикам

В Липецке автобусные маршруты №28 и №308К отдали новым перевозчикам

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с 1 февраля автобусы №28 и №308К будут обслуживать новые перевозчики. Городской департамент транспорта расторг договор с прежней фирмой и провел новые торги. Липчане жаловались, а проверяющие зафиксировали, что перевозчик пропускал рейсы, водители не соблюдали расписание. За время, что дали на исправление, ничего не изменилось.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршрут №308К отдали ИП Сурикова, а №28 - МУП «Липецкий пассажирский транспорт». На дороги выйдет 12 автобусов №308К, а также 8 машин №28. Специалисты скорректировали расписание движения автобусов.

Подробности можно уточнить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. А время отправления автобусов от конечных остановок - на сайтах департамента транспорта и МБУ «ЛГТК».