В Липецке автобусные маршруты №28 и №308К отдали новым перевозчикам Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с 1 февраля автобусы №28 и №308К будут обслуживать новые перевозчики. Городской департамент транспорта расторг договор с прежней фирмой и провел новые торги. Липчане жаловались, а проверяющие зафиксировали, что перевозчик пропускал рейсы, водители не соблюдали расписание. За время, что дали на исправление, ничего не изменилось.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршрут №308К отдали ИП Сурикова, а №28 - МУП «Липецкий пассажирский транспорт». На дороги выйдет 12 автобусов №308К, а также 8 машин №28. Специалисты скорректировали расписание движения автобусов.

Подробности можно уточнить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. А время отправления автобусов от конечных остановок - на сайтах департамента транспорта и МБУ «ЛГТК».